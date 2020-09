15.09.2020

Stiebel Eltron: Keine Messen im 1. Halbjahr 2021

Stiebel Eltron wird angesichts der Corona-Pandemie im gesamten ersten Halbjahr 2021 nicht an Messen teilnehmen – und damit auch nicht an einer eventuellen ISH im Frühjahr 2021.

„Wir haben diese schwierige Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Unter den momentanen Bedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehen wir für uns keine zufriedenstellende Möglichkeit, das Erlebnis ‚ISH-Messebesuch‘ für unsere Partner aus dem In- und Ausland in der gewohnt hohen Qualität möglich zu machen“, erklärt Gruppengeschäftsführer Dr. Nicholas Matten die Absage. Stiebel Eltron hat in den vergangenen Jahren mit innovativen und beeindruckenden Messeständen und Präsentationsformen regelmäßig für Aufsehen gesorgt. „Auch für 2021 hatten wir uns wieder viel vorgenommen“, so Matten. „Aber das unternehmerische Risiko ist einfach zu groß, jetzt die Weichen für eine Teilnahme zu stellen und Gelder auszugeben, in der Hoffnung, dass die Corona-Problematik bis zum Messetermin kleiner oder zumindest nicht größer geworden ist, und am Ende schlimmstenfalls mit leeren Händen dazustehen. Es sind einfach keine seriösen Voraussagen darüber möglich, was im März 2021 erlaubt ist, wie sich die nationalen und internationalen Reisemöglichkeiten entwickeln und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Sicherheit für Besucher wie Mitarbeiter garantieren zu können.“

ISH ist wichtigstes weltweites Branchenevent

Grundsätzlich sieht Stiebel Eltron die ISH weiter als wichtigstes weltweites Branchenevent, sagt Nicholas Matten: „Wir stehen absolut hinter der Messe und freuen uns jetzt schon darauf, in Frankfurt wieder tausende Besucher begrüßen und begeistern zu können, wenn es die Situation zulässt.“ Ungebrochen sei das Interesse von Fachpartnern an den Neuheiten und Lösungen des Unternehmens für erneuerbare Energien in der Haustechnik, für Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und Warmwasserbereitern auch in Corona-Zeiten. „Wir haben daher schon frühzeitig unser Online-Angebot an Schulungen und Seminaren massiv ausgebaut, die Webinare sind durchweg hervorragend besucht. Darüber hinaus organisieren wir national wie international zahlreiche kleinere, aber sehr intensive Veranstaltungen rund um unsere Neuheiten und Produkte, bei denen die Vorgaben und Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie problemlos einzuhalten sind.“

