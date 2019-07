02.07.2019

Uponor-Vertriebsspitze mit neuen Verantwortlichen

Zum 1. Juli 2019 hat Uponor zwei Schlüsselpositionen an der Vertriebsspitze neu besetzt: Markus Friedrichs übernimmt die Gesamtverantwortung für Vertrieb und Marketing in der DACH-Region. Axel Echtermeyer ist neuer Verkaufsleiter Deutschland.

Markus Friedrichs (55) war bisher Verkaufsleiter Deutschland und übernimmt nun die Gesamtverantwortung für den Bereich Sales & Marketing in der DACH-Region. Außerdem wurde er in die Geschäftsführung der Uponor GmbH berufen. Auf die Position des Verkaufsleiters Deutschland folgt Axel Echtermeyer (55), der bislang das Key Account Management des Gebäudetechnik-Spezialisten geleitet hatte.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir beide Positionen mit Führungspersönlichkeiten besetzen können, die eine echte Uponor-DNA besitzen“, sagt Karsten Hoppe, President Building Solutions Europe.

Markus Friedrichs ist bereits seit 17 Jahren im Unternehmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Produktmanagement, Projektmanagement und Vertrieb. Neben seiner letzten Position als Verkaufsleiter Deutschland verantwortete er schon seit Sommer 2018 kommissarisch die gesamten Vertriebs- und Marketingaktivitäten in der DACH-Region. „Markus Friedrichs hat in dieser Zeit eindrucksvoll bewiesen, dass er der richtige Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe ist“, erklärt dazu Karsten Hoppe.

Axel Echtermeyer ist sogar seit über 20 Jahren eine feste Größe im Vertrieb von Uponor. Den neuen Verkaufsleiter Deutschland kennen viele Kunden bereits aus seiner Zeit als regionaler Verkaufsleiter, Leiter Projektgeschäft und zuletzt Leiter Key Account Management. Er wird den von Friedrichs erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen, um die Position von Uponor am deutschen Markt auszubauen.

www.uponor.de