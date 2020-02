24.02.2020

Wärmemarkt: Gas ist erste Wahl

Erdgas hat auch im Jahr 2019 seine Position als beliebteste Heizenergie Deutschlands behauptet. So waren Gasheizungen im vergangenen Jahr erneut die erste Wahl bei Bauherren und Modernisierern – fast 80 % haben sich für Erdgas entschieden. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hervor.

In Deutschland würden 2019 insgesamt 748.000 neue Wärmeerzeuger installiert. Dabei setzen immer mehr Deutsche auf Gasheizungen. Der Absatz von Wärmerzeugern mit emissionsarmer Gas-Brennwerttechnik ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 % angestiegen und erreichte somit ein neues Rekordhoch. Besonders im Gebäudebestand liegt großes Klimaschutzpotenzial, denn deutsche Heizungen sind im Schnitt 17 Jahre alt. „30 Mio. t CO 2 könnten jährlich eingespart werden, wenn man heute alle veralteten Wärmeerzeuger durch moderne Gasheiztechnik austauscht – und das zu sozialverträglichen Preisen. Die Ablösung von alten Ölheizungen wird seit Jahresbeginn stark gefördert, die Wärmewende kommt also in Schwung“, erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas .

Heizungsmodernisierungsaktion „Raustauschwochen“

Um Verbraucher für das Potenzial der energetischen Gebäudemodernisierung zu sensibilisieren, hat Zukunft Erdgas die Heizungsmodernisierungsaktion „Raustauschwochen“ ins Leben gerufen. Während des Aktionszeitraums werden Modernisierer für den Einbau einer Gasheizung durch die teilnehmenden Energieversorger mit umfangreichen Prämien belohnt. So konnten bereits mehr als 18.000 veraltete Heizungen durch moderne Gasheiztechnik ersetzt werden. Über die gesamte Lebensdauer werden dadurch mehr als 1 Mio. t CO 2 eingespart.

Brennstoffzelle

Und durch die innovative Brennstoffzellenheizung lässt sich der CO 2 -Ausstoß sogar noch weiter reduzieren. Mit ihrer Hilfe können Hausbesitzer hocheffizient und emissionsarm Strom und Wärme erzeugen. Gleichzeitig hat sie gegenüber anderen Heiztechnologien die geringsten Energiekosten. Mehr als 9.000 Förderbescheide für die stationäre Brennstoffzelle wurden seit Beginn des Technologieeinführungsprogramms im Sommer 2016 bewilligt. Zudem ebnet die Brennstoffzellentechnik den Weg in die Wasserstoffwirtschaft.

www.zukunft.erdgas.info